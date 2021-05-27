2021/05/27 | 16:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني نفذت القوات الأمنية والحشد الشعبي، اليوم الخميس، عملية امنية جنوب سامراء.وذكرت مديرية اعلام الحشد، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “قوة من اللواء 41 بالحشد الشعبي والقوات الأمنية، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قوة مشتركة تنفذ عملية أمنية جنوب سامراء المركز الخبري الوطني.

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