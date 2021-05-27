بيارق الخير: ما حدث في الخضراء غير مقبول ودفع البلاد نحو اللا دولة

2021/05/27 | 16:01 - المصدر: قناة التغيير

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دعت كتلة بيارق الخير النيابية القوى والأطراف السياسية بالجلوس على طاولة حوار لمنع تكرار أحداث المنطقة الخضراء لما لها من تداعيات ورسائل سلبية أمام الرأي العام داخليا وخارجيا.

وقال رئيس الكتلة محمد الخالدي إن ما حدث غير مقبول ودفع البلاد نحو اللا دولة مشيرا الى أن العراق يمر بأخطر مرحلة منذ عام الفين وثلاثة، وان مساعي التهدئة جنبت البلاد الدخول بأزمة دامية لا تحمد عقباها، مشددا على ضرورة الاحتكام الى الدستور في حل الازمات.

وأشار الخالدي الى ان هيبة الدولة خط احمر وان بروز المظاهر المسلحة في شوارع بغداد تقوض القانون وتقود الى تأثيرات سلبية على مستقبل البلاد.

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