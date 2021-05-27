2021/05/27 | 16:03 - المصدر: عين العراق

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الخميس 27 مايو 2021 | 03:58 مساءً | عدد القراءات : 7

التربية تعلن مواعيد امتحانات المراحل المنتهية للعام الدراسي الحالي

أعلنت وزارة التربية، الخميس، مواعيد امتحانات الدور الأول للمراحل الدراسية المنتهية (الابتدائية ، المتوسطة ، الإعدادية) للعام الدراسي 2020 – 2021.

وذكرت الوزارة، في بيان أن "موعد امتحانات السادس الابتدائي ستكون يوم الاحد الموافق 13 / 6 / 2021، وامتحانات مرحلة الثالث المتوسط ستبدأ يوم الاحد 4 / 7 / 2021، اما بالنسبة لامتحانات مرحلة السادس الاعدادي بفروعه كافة ستنطلق يوم الثلاثاء 27 / 7 / 2021".

ونوهت، انه "في حالة صادفت عطلة رسمية خلال ايام الامتحانات فينقل امتحان ذلك اليوم الى اليوم الذي يليه"، معربة عن "حرصها ومساندتها لجميع التلاميذ والطلبة ليتمكنوا من تحقيق اعلى مراتب النجاح وتجاوز ظروف هذه المرحلة الاستثنائية التي مروا بها".

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