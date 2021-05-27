التربية تعلن مواعيد امتحانات المراحل المنتهية للعام الدراسي الجاري

2021/05/27 | 16:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلنت وزارة التربية، الخميس، مواعيد امتحانات "الدور الأول" للمراحل الدراسية المنتهية (الابتدائية ، المتوسطة ، الإعدادية) للعام الدراسي 2020 – 2021.

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وقالت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (27 ايار 2021)، ان "موعد امتحانات السادس الابتدائي ستكون يوم الاحد الموافق 13 / 6 / 2021 ، وامتحانات مرحلة الثالث المتوسط ستبدأ يوم الاحد 4 / 7 / 2021 ، اما بالنسبة لامتحانات مرحلة السادس الاعدادي بفروعه كافة ستنطلق يوم الثلاثاء 27 / 7 / 2021".

واضاف البيان انه "في حالة صادفت عطلة رسمية خلال ايام الامتحانات فينقل امتحان ذلك اليوم الى اليوم الذي يليه ، وفي الختام اعربت الوزارة عن حرصها ومساندتها لجميع التلاميذ والطلبة ليتمكنوا من تحقيق اعلى مراتب النجاح وتجاوز ظروف هذه المرحلة الاستثنائية التي مروا بها".

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