الحبس لقاضٍ ظهرت زيادة في أموال زوجته بأكثر من 17 مليون دولار

2021/05/27 | 16:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت هيئة النزاهة عن صدور قرار حكمٍ بالحبس الشـديــد بحقِّ قاضٍ مُتقـاعدٍ لحصول زيادةٍ كبـيرةٍ في أموال زوجته حيث بلغت سبعة عشر مليونا ومئتين وخمسين الف دولار.

وأكدت الهيئة انه وفقاً لأحكام قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع أصدرت محكمة جنايات الكرخ قراراً بإدانة قاضٍ مُتقاعدٍ عجز عن إثبات مشروعية تسجيل أربعة وعشرين سهـماً تشكل ثـلاثة أرباع أسهـم أحد العقارات في بـغـداد باسم زوجته والتي تصل قيمتها الى اكثر من سبعة عشر مليون دولار.

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