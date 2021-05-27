قاضي في اربيل يقدم استقالته احتجاجا على استقطاع رواتب الموظفين

2021/05/27 | 16:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدّم أحد القضاة في إقليم كردستان استقالته تعبيرا عن احتجاجه على استمرار حكومة الإقليم باستقطاع نسبة من رواتب الموظفين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي أعلن فيه القاضي في محكمة أربيل گوران البرزنجي تقديم استقالته من منصبه إلى مجلس القضاء الأعلى في إقليم كردستان، مؤكدا ان قراره كان إيفاء منه بما تعهد به سابقا بتقديم الاستقالة في حال بقاء الأحوال على ما هي عليه، وفي إطار مواصلة ممارسة الضغوط المدنية على السلطات بهدف دفعها الى معالجة أزمة الرواتب.

ويأتي ذلك في بالتزامن مع بدء حكومة الإقليم بدفع رواتب شهر آيار الجاري وفق الآلية المتبعة منذ أكثر من عام، والتي تتضمن استقطاع نسبة واحد وعشرين بالمئة من رواتب الموظفين.

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