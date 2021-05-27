السيسي يتفق مع نظيره الجيبوتي على أهمية التوصل لاتفاق قانوني بشأن سد النهضة

2021/05/27 | 16:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة، اليوم الخميس، قضية مياه النيل، وآخر المستجدات فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة.

وبحسب “بوابة الأهرام” الإلكترونية، تم التوافق حول أهمية التوصل إلى إتفاق قانوني عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحقق مصالح الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، ويحافظ على الاستقرار الإقليمي، مع التأكيد على ضرورة إبراز حسن النية والإرادة السياسية اللازمة من كافة الأطراف في مسار المفاوضات.

وجدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، التهنئة للرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة على فوزه بفترة رئاسية جديدة، وهو الأمر الذي يعكس ثقة الشعب الجيبوتي في قيادته الحكيمة وقدرته على الحفاظ على استقرار البلاد.

وأعرب السيسي عن سعادته بزيارة جيبوتي للمرة الأولى، مؤكداً أن هذه الزيارة تأتي استمراراً لمسيرة العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، ودعمًا لأواصر التعاون المشترك على جميع الأصعدة، بما يعكس الرغبة المصرية الجادة في الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية.

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