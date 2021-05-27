مصادر: الرئاسات ستبحث تداعيات الاحداث الأمنية الأخيرة بعد عملية اعتقال مصلح

2021/05/27 | 16:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعقد الرئاسات الثلاث ورئيس مجلس القضاء الأعلى اجتماعا مرتقبا في وقت لاحق من اليوم الخميس لبحث تداعيات اعتقال القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح.

وقالت مصادر إن الاجتماع من المقرر انعقاده خلال الساعات القليلة المقبلة بمقر رئاسة الجمهورية، حيث تبحث الرئاسات قضية اعتقال القيادي في الحشد الشيعي قاسم مصلح والاحداث الأمنية التي شهدتها العاصمة بغداد والمنطقة الخضراء تحديدًا بعد عملية الاعتقال.

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