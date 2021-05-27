الصحة العالمية: رصد السلالة الهندية لكورونا في إيران والبحرين والمغرب

2021/05/27 | 16:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت منظمة الصحة العالمية رصد السلالة الهندية المتحورة لفيروس كورونا في إيران والبحرين والمغرب.

ونفت المنظمة تسجيل إصابات بالسلالة الهندية المتحورة أو رصد حالات مصابة بالفطر الاسود في مصر مضيفة أن الموجة الثالثة من الجائحة في مصر لا تزال مستمرة.

وأعربت المنظمة عن قلقها من تباطؤ جهود التلقيح ضد فيروس كورونا في دول الشرق الأوسط مشددة على ضرورة التركيز على الإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة.

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