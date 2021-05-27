الأمن الروسي يعلن إحباط هجومين لداعش

2021/05/27 | 16:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت هيأة الأمن الفدرالية الروسية، اليوم الخميس، إحباطها هجومين إرهابيين من قبل شخصين من مؤيدي عصابات "داعش" الإرهابية في إقليم ستافروبول الواقع في شمال القوقاز في الشهر الماضي.وأكدت هيأة الأمن في بيان أصدرته أن "تحقيقاتها أسفرت عن تحديد واعتقال شخص من سكان مدينة ستافروبول بايع "داعش" بهدف تنفيذ هجوم إرهابي على مرافق تابعة للبنى التحتية الخاصة بالنقل في الإقليم بواسطة قنبلة حارقة يدوية الصنع، مشيرة إلى أن المحققين عثروا في مرآب تابع للموقوف على "وسائل إرهابية".بالتزامن مع ذلك، ألقى عناصر الأمن في الإقليم القبض على شخص يحمل جنسية إحدى دول منطقة آسيا الوسطى وصل المنطقة بهدف ارتكاب جريمة تحمل طابعا إرهابيا.وأشارت هيأة الأمن إلى العثور في مقر إقامة الموقوف على مواد متفجرة وشظايا اقتناها هذا الشخص بهدف تصنيع عبوة ناسفة.وأكد البيان رفع قضايا جنائية بحق هذين الشخصين، مضيفا أن التحقيقات لا تزال مستمرة.المصدر: RT

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