وزير الموارد المائية : بدء المحادثات مع إيران بشأن ملف المياه في القريب العاجل

2021/05/27 | 16:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

أكد وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، اليوم الخميس، خلال زيارته محافظة السليمانية والاطلاع على أعمال التأهيل والصيانة مشروع سد دربندخان الاستراتيجي بدء المحادثات مع إيران في القريب العاجل.

وقال الحمداني في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه إنه "تمت مناقشة وضع الموارد المائية مع الاقليم بهدف توحيد المواقف والرؤى المستقبلية قبيل بدء المحادثات مع طهران في القريب العاجل، جراء الانخفاض الكبير في الإيرادات المائية لسد دربندخان الذي يتغذى من نهر سيروان والتي وصلت إلى صفر م3 هو أمر عدته الوزارة مثير القلق لدى الوزارة".

وأضاف أن "التغيرات المناخية ألقت بظلالها على العالم والمنطقة من انحسار الامطار وقلة الغطاء الثلجي مما أدى إلى قلة الواردات المائية في دول المنبع والمصب ووفق الأعراف الدولية يجب تقاسم الضرر بين دول المنبع والمصب في حالات الشحة والفيضان"، مبيناً أن "الوزارة وبالتنسيق مع حكومة الإقليم ممثلة بوزارة الزراعة والموارد المائية بتنظيم الاطلاقات المائية من سد دربندخان لغرض الموازنة والحفاظ على أكبر كمية من الخزين المتبقي في السد للمواسم اللاحقة".

وأكد الحمداني أن "الوزارة قامت باتخاذ إجراءات عاجل وفورية في ديالى لمعالجة الشحة المائية فيها التي تأثرت من انخفاض مناسيب المياه في حوض دربندخان وحمرين من خلال تنفيذ مشاريع مهمة، منها تغذية محطات الاسالة في محافظة ديالى عن طريق مدد أنابيب من مشروع أسفل الخالص إلى نهر خريسان في بعقوبة وبمدة قياسية لإيصال المياه إلى محطات الاسالة فضلا عن حفر مجموعة من الابار في اسالات المياه البعيدة عن مصادر المياه السطحية".

وطمئن الوزير "المواطنين في محافظة ديالى وعموم البلاد أن مياه الشرب وسقي البساتين مؤمنة بالكامل وتوفير الحصص المائية للخطة الزراعية للموسم الحالي".

هذا وأجرى وزير الموارد المائية جولة على منشآت السد للاطلاع الميداني عليها بشكل مباشر وعن كثب وعقد اجتماعا مع الملاكات العاملة في السد للوقوف على آخر أعمال الصيانة والتأهيل

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