استمرار الجدل حول أولمبياد طوكيو.. وتحذيرات من

2021/05/27 | 16:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر رئيس نقابة الأطباء اليابانيين، الخميس، من أن عقد دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو يوليو المقبل مع تجمع عشرات الآلاف من الناس من جميع أنحاء العالم في العاصمة، يمكن أن يؤدي إلى ظهور سلالة جديدة من الفيروس التاجي.

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