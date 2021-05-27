2021/05/27 | 16:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- راقصة الباليه كارلا فراتشي خلال تشييع مغني الأوبرا لوتشيانو بافاروتي في 8 ايلول/سبتمبر 2007 في كاتدرائية مودينا (إيطاليا) © ا ف ب/ارشيف ماريو لابورتا روما (أ ف ب) – غيّب الموت الخميس راقصة الباليه كارلا فراتشي، أشهر نجمات الرقص في إيطاليا، إذ توفيت عن 84 عاماً في ميلانو التي أمضت معظم حياتها المهنية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة نجمة الباليه الإيطالية كارلا فراتشي عن 84 عاماً) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة نجمة الباليه الإيطالية كارلا فراتشي عن 84 عاماً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).