استدعاء سفير فرنسا في تل أبيب على خلفية تصريحات لوزير خارجيتها

2021/05/27 | 16:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القدس, 27-5-2021 (أ ف ب) – استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية الخميس السفير الفرنسي لدى إسرائيل بعد تصريحات “صادمة” لوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان حول مخاطر أن تشهد الدولة العبرية “فصلا عنصريا”، وفق ما أكد متحدث باسم الوزارة.وأكد مصدر دبلوماسي فرنسي لوكالة فرانس برس أن وزير الخارجية الإسرائيلي غابي اشكينازي اعتبر خلال لقائه […]

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