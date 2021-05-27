مكتب  العالم الفيزيائي الشهير ستيفن هوكينغ وأرشيفه سيحفظان في المملكة المتحدة

2021/05/27 | 16:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العالم الفيزيائي البريطاني ستيفن هوكينغ في 19 ايلول/سبتمبر 2013 في كامبريدج © ا ف ب/ارشيف اندرو كوي لندن (أ ف ب) – استحوذت جامعة كامبريدج ومجموعة متاحف بريطانية على أوراق وممتلكات شخصية تعود إلى عالم الفيزياء البريطاني الراحل ستيفن هوكينغ.وبموجب اتفاق بين مكتبة جامعة كامبريدج ومجموعة متاحف العلوم والحكومة البريطانية، سيتم الاحتفاظ […]

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