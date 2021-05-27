تركيا وروسيا.. 3 خلافات

2021/05/27 | 16:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشوب العلاقة بين روسيا وتركيا 3 خلافات "مستترة"، بمعنى أن تداعياتها لم تخرج إلى العلن وبشكل رسمي، بل بقيت خلال الأسابيع الماضية ضمن خانة الأخذ والرد غير المباشر، وهو ما أظهره الجو العام الذي ألقى بظلاله السلبية بصورة مفاجئة، وبسبب تحولات طرأت.

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