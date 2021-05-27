استشهاد امر فصيل في الشرطة الاتحادية بمحافظة كركوك

2021/05/27 | 16:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

خلية الإعلام الأمني============مازالت دماء الأبطال في قواتنا الأمنية تروي تراب هذا الوطن، ها هي اليوم تزف شهيداً آخر ارتقى الى الله، هو المقاتل المغوار آمر فصيل هندسة اللواء العشرين في الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية (النقيب إيهاب زيدان خلف ردام الشمري) خلال عمليات التفتيش والتطهير في وادي الشاي بمحافظة كركوك، الرحمة والمغفرة لشهداء العراق كافة. إنا لله وإنا إليه راجعون. =============٢٧ أيار ٢٠٢١

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