الموانئ تعلن اعتماد نظام متطور للمرة الاولى يستخدم بالشرق الاوسط

2021/05/27 | 16:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

كشفت شركة الموانئ العراقية، اليوم الخميس، عن تفاصيل جديدة بشأن ميناء الفاو، وفيما أشارت إلى وضعها خططاً رفعت قيمة الايرادات العراقية، أعلنت عن اعتمادها نظاماً متطوراً للملاحة يستخدم لأول مرة بالشرق الأوسط.

وقال مدير عام الشركة العامة للموانئ العراقية فرحان محسن غاضب في تصريح اوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) وتابعته (بغداد اليوم)، إن "هناك مشاريع قديمة في ميناء الفاو تمَّ التوقيع عليها ضمن موازنة 2019 كدعم مالي، وهذه المشاريع وصلت الى مراحل متقدمة على الرغم من جائحة كورونا وهي مشروع الطريق الداخلي او الطرق الدخلية (الاكسزرود) ومشروع (اليارد) وهو حوض (التنل) الذي يتم بناء الكتل الكونكريتية التي سوف تدخل في انشاء الحوض المغمور تحت قناة خور الزبير أحد المشاريع الجديدة و بالوقت نفسه السداد الصخرية"، مبيناً أن "ميناء الفاو يبنى أو ينشأ في منطقة بحرية وبالتالي حينما تريد ان تنشئ رصيفاً أو ساحة يجب أن تحدد هذه المنطقة بسداد صخرية حتى يتم ملؤها بالرمال أو السبّيس إلى أن تصبح ساحة".

وأضاف أن "العمل جارٍ في المشاريع الجديدة التي تمَّ توقيعها في نهاية العام الماضي بعد 10 أيام من التوقيع حيث يتضمن المشروع الأول بناء 5 أرصفة بطول 1750متراً بواقع 350 متراً للرصيف الوحد، أما المشروع الثاني هو ساحة مناولة وخزن للحاويات بالطول نفسه وبعرض 500 متر، والمشروع الثالث هو الطريق الدولي الاستراتيجي الذي سوف يربط ميناء الفاو مع مدينة أم القصر أو مع الطريق السريع الواصل إلى مدينة أم قصر بطول 63 كيلومتراًعبر قناة المغمورة، التي هي عبارة عن (تنل) مغمول ينفذ بطريقة حديثة وأجزاء يتم صبها كونكريتياً خارج الموقع ومن ثم تنقل إلى الموقع بعد رصف الوحدة بالأخرى حتى ينتج النفق المغمور".

وتابع ان "المشروع الرابع هو إنشاء القناة الملاحية بطول 25 كيلومتراً ، جزء منها داخل الميناء وجزء خارج الميناء وبرفع كميات بحدود الـ110 ملايين متر مكعب من الغريَن".

وأكد غاضب أن "عمق ميناء الفاو استقر على 19.8متراً للقناة الملاحية، حيث تحفر القناة حوض الرسوب الذي هو المكان التي ترسو عليه الباخرة إلى 22 متراً ويرصف بالحجر إلى 19.8 متراً أو 20 متراً حتى يكون مهيَّأً بدون أي غرين لرسو الباخرة على مكان مؤمن بالصخور تماماً".

وبيَّن مدير الموانئ العراقية أن "أكبر سفينة حاويات بالعالم رست قبل أكثر من 6 الى 7 اشهر وعبرت قناة السويس،عمقها 17.5متراً، وبالتالي عمق ميناء الفاو 19.8متراً ممكن ان يستقبل كبريات سفن العالم للحاويات"، مشيراً إلى أن "الميناء لم ينشأ او يخطط له لاستقبال سفن الحاويات فقط، فهناك ارصفة نفطية وارصفة للغاز وارصفة (للباوك) التي هي الحمولات السائبة، وان كل انواع هذه السفن هي ذات غواطس عالية واحجام كبيرة".

وبين غاضب ان "الميناء إذا ما صمم حسب (الماستر بلان) الذي صممته شركة تكنتال الايطالية مع دراسة الجدوى، سوف تكون مدينة صناعية ومدينة سياحية ومدينة تجارية ومركز تبادل لسوق حرة ومطار للشحن الجوي ومعمل بتروكيمياويات ومحطة كهرباء عملاقة ومحطة للماء الحلو".

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