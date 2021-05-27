العراق يوجه دعوة لمنظمات دولية وجامعات لتشكيل مجلس استشاري عالمي

2021/05/27 | 16:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نبيل كاظم عبد الصاحب، اليوم الخميس، المنظمات الدولية المختصة الى الشراكة مع الجامعات العراقية وتشكيل مجلس استشاري عالمي.وذكر بيان للوزارة، تلقاه / المركز الخبري […]

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