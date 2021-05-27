التربية: العام الدراسي لم ينته.. وبعض الطلبة لا يدخلون للمنصات الالكترونية

2021/05/27 | 16:56 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة التربية، أن العام الدراسي لم ينتهِ، مبينةً أن التعليم الالكتروني ما زال مستمرًا.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إنه "لا يوجد أي تأخير بقرارات وزارة التربية للعام الدراسي الحالي"، معربًا عن استغرابه من "التدخل بمسؤوليات وزارة التربية بشأن إنهاء العام الدراسي".

وشدد فاروق على ضرورة "تشجيع الطالب على الاستمرار بالعملية التعليمية في ظل الظروف الاستثنائية"، متسائلًا "كيف يمكن إنهاء عام دراسي في ظل ظروف لم يتعلم بها الطالب بشكل جيد؟".

وأضاف أن "الوزارة تطمح إلى أن يستمر التعليم الالكتروني من أجل أن يتعلم الطالب ويأخذ معلومات أكثر"، موضحًا أن "العام الدراسي لم ينتهِ والتعليم الالكتروني ما زال مستمرًا، وعلى الجميع تحمل جزءًا من هذه المسؤولية".

وبشأن مستوى التعليم الالكتروني، أكد فاروق أنه "لا يوجد استبيان لتقويم التعليم الالكتروني ولا نعتمد ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي"، لافتًا إلى أن "بعض الطلبة لا يريدون الدخول إلى المنصَّات الالكترونية أو المواقع المتاحة بين الطلبة والأساتذة لغرض التعلم".

وطالب فاروق الجميع "بالتعلم وعدم فقدان هذه الفرصة مهما كانت صعبة".

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