2021/05/27 | 16:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني سجلت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، أكثر من 4600 إصابة جديدة بفيروس وقالت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إنها “سجلت 4611 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 4059 شخصاً للشفاء”.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تسجيل أكثر من 4600 إصابة بكورونا المركز الخبري الوطني.

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