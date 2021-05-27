2021/05/27 | 17:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا في العراق.. اكثر من 4600 اصابة و22 وفاة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا في العراق.. اكثر من 4600 اصابة و22 وفاة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).