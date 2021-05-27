2021/05/27 | 17:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "سجلت 4611 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 4059 شخصاً للشفاء".

وأضاف البيان، أن "حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 22 حالة في عموم محافظات البلاد"، لافتا إلى أن "الأشخاص الذين تلقوا اللقاحات المضادة لكورونا خلال يوم واحد بلغوا 22972 شخصاً، أما الاجمالي فقد بلغ 573659 شخصا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تسجل 4611 إصابة جديدة بكورونا وتماثل 4059 للشفاء) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تسجل 4611 إصابة جديدة بكورونا وتماثل 4059 للشفاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).