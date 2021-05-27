التربية تحدد موعد إعلان جداول وتفاصيل العملية الامتحانية للصفوف المنتهية

2021/05/27 | 17:19 - المصدر: بغداد اليوم

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التربية تحدد موعد إعلان الجداول وتفاصيل العملية الامتحانية للصفوف المنتهية ستنشر في الأيام المقبلة

استضافت لجنة التربية النيابية برئاسة السيد قصي محسن الياسري رئيس اللجنة وحضور اعضائها اليوم الخميس 27/5/2021معالي وزير التربية علي حميد مخلف والكادر المتقدم في الوزارة ممثلا بالسيد شاكر نعمه عبد عون الوكيل العلمي والسيد حسين صبري اللامي الوكيل الفنيوالسيد نعمة حربي لفتة معاون مدير عام دائرة التقويم والامتحانات والسيد رياض قاسم محمد مقرر اللجنة الدائمة للامتحانات والسيد عماد محمد امين عضو اللجنة الدائمة للامتحانات

لبحث أهم المحاور التي تخص الواقع التربوي ومن اهمها

موضوع انهاء العام الدراسي والامتحانات النهائية لكافة المراحل

حيت تم الاتفاق على تحديد مواعيد الامتحانات الدور الأول" للمراحل الدراسية المنتهية (الابتدائية ، المتوسطة ، الإعدادية) للعام الدراسي 2020 – 2021 .والتأكيد على استمرار التعليم الالكتروني للصفوف الغير منتهية ، ويكون نهاية العام الدارسي لغاية تاريخ 7/1

فضلا عن متابعة اجراءات وزارة التربية فيما يخص موضوع طباعة الكتب والمستلزمات التربوية والية التعاقد مع مطابع القطاع العام والخاص والتأكيد على ان تكون الطباعة دخل البلد

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