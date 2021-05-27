عاجل - الازمة النيابية تتحدث عن نسبة الإقبال على لقاح كورونا في العراق

2021/05/27 | 17:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اكد عضو خلية الازمة النيابية النائب سلمان حسن، الخميس، ان نسبة الاقبال على اللقاحات لاتزال ضعيفة جدا.

وقال حسن في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "عدداً من الذين تلقوا لقاحات فيروس كورونا في العراق يصل الى اكثر من نصف مليون انسان بينها 200 الف تلقوا جرعتين"، لافتا الى ان "قراءة للاعداد تدل بان نسب الاقبال ضعيفة جدا وهذه مشكلة اخرى".

واضاف حسن، ان "كل البلدان التي ارتفعت فيها معدلات التلقيح بنسبة عالية كانت معدلات الاصابة اليومية منخفضة بل حتى ارقام الوفيات والوصول الى الحالات الشديدة في تدني مستمر وهذا يعطي مؤشرات مهمة على ضرورة الانفتاح على ملف التطعيم لاسيما للشرائح الاكثر تضررا من كورونا في اشارة منه الى كبار السن والمصابين بامراض مزمنة".

واشار الى ان "كل من تلقوا اللقاحات لم يرصد عليهم اية مضاعفات ما يعطي المزيد من رسائل الاطمئنان للرأي العام".

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