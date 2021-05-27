النفط تعلن حجم انتاج حقل غرب القرنة /2

2021/05/27 | 17:19 - المصدر: بغداد اليوم

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وصولاً الى انتاج 800 الف برميل باليوم في حقل غرب القرنة /2وزير النفط يعلن البدء بالتشغيل التجريبي لمكمن اليمامة في حقل غرب القرنة /2 بمحافظة البصرة بطاقة (10) الاف برميل باليوم وصولاً الى (350 )الف برميل باليوم .وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل قال خلال حضوره فعالية التشغيل التجريبي لمكمن اليمامة النفطي في حقل غرب القرنة/2 بمحافظة البصرة اننا اليوم امام حدث نوعي كبير ، يهدف الى الانتاج من مكمن اليمامة النفطي لاول مرة والوصول بالطاقة الانتاجية الى (350 )الف برميل باليوم ، على الرغم من التحديات الاقتصادية والصحية التي افرزتها ظروف انتشار كوفيد 19 ، هذه الزيادة من مكمن اليمامة تضاف الى كميات الانتاج من مكمن مشرف التي تقدر ب (450 )الف برميل ليصل مجموع انتاج حقل غرب القرنة /2الى (800) الف برميل باليوم . واشار وزير النفط الى ان العراق يستهدف زيادة قدراته من الغاز الخام والنفط الخفيف ، وهو هدف حيوي يصب في خدمة الاقتصاد الوطني ، وان ماتحقق اليوم يمثل تحدياً فنياً ومالياً وبيئياً وصحياً استطعنا من تجاوزه. واشاد اسماعيل بالعلاقات مع شركة لوك اويل وعدها من الشراكات المتميزة البعيدة المدى .من جهته قال مدير المفوض لشركة لوك أويل ميد-ايست المحدودة السيد يغور زوبارف انه سعيد بالتشغيل التجريبي لمكمن اليمامة وعده من المشاريع التطويرية المهمة في حقل غرب القرنة /2 ، وانه يمثل المرحلة الثانية من عمليات التطوير التي تهدف الوصول الى طاقة اجمالية من حقل غرب القرنة /2 البالغة (800) الف برميل باليوم ، مثنياً على التعاون الكبير مع الجهد الوطني العراقي لتحقيق الاهداف المشتركة .فيما اشاد وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج كريم حطاب بالجهود المشتركة بين نفط البصرة ولوك اويل التي اثمرت عن رفع الطاقة الانتاجية للحقل وخصوصاً من مكمن مشرف الى 400 الف برميل باليوم بعد ان كانت لاتتجاوز (130)الف برميل عام 2014 وان هدف الوزارة تحقيق ادامة واستقرار الانتاج من الحقل .اما مدير عام شركة نفط البصرة خالد حمزة أن حقل غرب القرنة -2، جنوب العراق، يعد أحد أكبر الحقول النفطية في العالم وباحتياطيات أولية قابلة للاسترداد تبلغ حوالي 12.9 برميل نفط مكافئ.اذ تبلغ مساحة المنطقة التعاقدية حوالي 300 كيلومتر مربع.



في عام 2010 ، وقعت شركة لوك أويل عقد الخدمة والتطوير للحقل.



وفي العام 2014، بدأت الإنتاج التجاري للنفط ، ونفذت بعد ذلك وبنجاح المرحلة الأولى من تطوير الحقل ، واضاف حمزة ان أنتاج حقل غرب القرنة يمثل نسبة جيدة من إجمالي إنتاج النفط في العراق.بينما عد المتحدث بإسم الوزارة عاصم جهاد زيادة الانتاج من مكمن اليمامة خطوة مهمة لتعزيز الانتاج الوطني من النفوط الخفيفة الجيدة التي تحقق ايرادات مالية اعلى من النفوط الاخرى . وان الانتاج من مكمن اليمامة يعد اول عملية انتاج من الآبار العميقة ، والمعقدة .



وهذه الخطوة تحسب للجهد المشترك بين شركة نفط البصرة وشركة اوك اويل .



انتهى

المكتب الاعلامي وزارة النفط 27 مايو- ايار 2021

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