2021/05/27 | 17:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بشير_صقر عثرت بالصدفة - أثناء تسكعي – علي الفيسبوك علي اسم ..



توهمت للوهلة الأولي أني أعرفه .



ولكني في الحقيقة لم أكن أعرفه ..



ولم أصادفه من قبل أو أحادثه علي صفحتي شأن الكثيرين ممن نحادثهم علي صفحات مواقع التواصل عرضا.كان الاسم للسيدة ..



أمل زكي عمر .



حملقتُ في الإسم وقلت : ليس الإسم غريبا ؛ ومع الحملقة حاولتْ ..



لكن ذاكرتي لم تسعفني بشئ .بعدها انشغلتُ في أمر آخر ..



وتركتُ ص ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صدفة أعادت لي زكي عمر.. شاعر الفلاحين الأبرز - بشير صقر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صدفة أعادت لي زكي عمر.. شاعر الفلاحين الأبرز - بشير صقر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).