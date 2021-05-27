تأثيل التطور اللارأسمالي - المنصور جعفر

2021/05/27 | 17:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المنصور_جعفر هدف هذا المقال تأثيل وتمحيص مفهوم "التطور اللارأسمالي" وبيان طبيعة أزمته وكيفية تجديده.1- أهمية اللارأسمالية:إذا كانت اشتراكية التخطيط والبناء نتيجة من لارأسمالية المجتمع والدولة والملكية والإنتاج، فهذا يعني ضرورة بناءهم على قواعد إجتماعية ونشاطهم بآليات وأهداف تساعد وتقوي إشتراك فئات المجتمع في تصميم وتحقيق التغييرات الإقتصادية السياسية والثقافية اللازمة لتحرر المجتمع ومستقبله من ......





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