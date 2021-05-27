تسجيل 4611 إصابة جديدة بكورونا في العراق

2021/05/27 | 17:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، تسجيل 22 حالة وفاة و4611 اصابة جديدة بفيروس كورونا.وذكرت الوزارة، في بيان، أنها "سجلت 4611 اصابة جديدة بفيروس كورونا، و22 حالة وفاة".

وأضاف البيان، أن "عدد حالات الشفاء الجديدة بلغت 4059"، لافتاً إلى أن "مجموع الذين تلقوا اللقاح بلغ 573659 شخصاً

PUKmedia اعلام وزارة الصحة

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