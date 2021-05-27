الحدود يراهن على عودة المصابين أمام الزوراء

2021/05/27 | 17:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوضح عمار حسين، مدرب الحدود، أنه يراهن على اكتمال صفوف الفريق في مواجهة الزوراء بربع نهائي كأس العراق والمقرر إقامتها في الثالث من يونيو/حزيران المقبل.

وقال حسين في تصريحات، إن فريق الحدود يعاني من عدم التوفيق خصوصا في الجولات الأخيرة وكذلك الغيابات التي أثرت على الفريق، أما الآن الفريق مكتمل الصفوف بالتحاق المصابين الذين عادوا للفريق وكذلك النقطة الأهم اللاعبين باتوا يشعرون بالمنافسة فيما بينهم لتقديم الأفضل.

وأضاف أن فريق الزوراء كبير وتاريخه يكشف عن ثقله وغياب لاعبي المنتخب لن يقلل من قوته.

وتابع “ندخل المباراة بطموح الفوز، لأن التأهل لنصف النهائي سيكون حدثا تاريخيا لكرة الحدود من جهة، وكذلك عامل إيجابي نفسي للاعبين في مساعينا لانتشال الفريق من شبح الهبوط”.

وأشار عمار، إلى أن الفريق باشر تحضيراته لمواجهة الزوراء في ربع نهائي كأس العراق وسنخوض مباراة ودية مساء اليوم أمام القوة الجوية، لتكون تحضيرية الغرض منها الوقوف على جاهزية الفريق.

يذكر أن الحدود بلغ الدور ربع النهائي للكأس بعد فوزه على النفط بركلات الترجيح في ثمن النهائي.

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