2021/05/27 | 17:34 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتماع داخل البرلمان "يحدد" 1 تموز المقبل موعداً لانتهاء العام الدراسي الحالي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/27 | 17:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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