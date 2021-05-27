الفنان السوري ياسر العظمة يفاجئ جمهوره بإعلان نيله الجنسية الإماراتية

2021/05/27 | 17:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن الفنان السوري المعروف ياسر العظمة، الخميس، حصوله على جنسية الإمارات العربية المتحدة.

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وقال العظمة في منشور له عبر "تويتر" إن دولة الإمارات شرفته بمنحه الجنسية، موجهًا الشكر لحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد على تلك المكرمة.

وكتب يقول: "شرفتني دولة الإمارات العربية المتحدة بمنحي الجنسية الإماراتية، فشكرًا لسمو الشيخ محمد بن راشد راعي الفنون والآداب والعلوم على هذه المكرمة، وكل التقدير لسموه لمنحه الإقامة الذهبية لكثير من الفنانين العرب والسوريين، والتي تتيح لهم فرصة العمل، والإقامة المستمرة في ربوع الإمارات".

شرفتني دولة الإمارات العربية المتحدة بمنحي الجنسية الإماراتية ،فشكراً لسمو الشيخ محمد بن راشد راعي الفنون والآداب والعلوم على هذه المكرمة .



وكل التقدير لسموه لمنحه الإقامة الذهبية لكثير من الفنانين العرب والسوريين ، والتي تتيح لهم فرصة العمل والإقامة المستمرة في ربوع الإمارات pic.twitter.com/TLFSAx4IaU

— Yaser Alazmeh ياسر العظمة (@YaserAlazmeh) May 27, 2021

يشار إلى أن ياسر العظمة من مواليد دمشق 1942، وهو ممثل وكاتب ومؤلف ومنتج، واشتهر من خلال سلسلة ”مرايا“ التي ألفها وأعدّها لمدة تزيد على 35 عامًا قام خلالها بتمثيل العديد من الشخصيات التي غالبًا ما تحمل الطابع النقدي الكوميدي.

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