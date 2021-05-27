2021/05/27 | 17:38 - المصدر: عين العراق

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الخميس 27 مايو 2021 | 05:32 مساءً

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بدء اجتماع الرئاسات الثلاث لمناقشة تداعيات الاحداث الامنية ليوم الامس في بغداد

بدء اجتماع الرئاسات الثلاث لمناقشة تداعيات الاحداث الامنية ليوم الامس في بغداد

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