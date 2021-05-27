استشهاد نقيب في الشرطة الاتحادية أثناء عمليات عسكرية بكركوك

2021/05/27 | 17:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس،

استشهاد ضابط في الشرطة الاتحادية

أثناء عمليات عسكرية بمحافظة كركوك.

وقالت الخلية في بيان مقتضب، تلقته

وكالة نون الخبرية، إنه "مازالت دماء

الأبطال في قواتنا الأم

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