2021/05/27 | 17:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وقع وزير المالية علي عبد الامير علاوي ،يوم الخميس،في بغداد وثيقة اتتمة وتحديث نظام الهيئة العامة للجمارك مع مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD.وقال علاوي بحسب بيان المكتب الاعلامي تلقاه”المركز الخبري الوطني”،ان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية توقع عقد نظام الأتمتة الكمركية مع الأمم المتحدة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية توقع عقد نظام الأتمتة الكمركية مع الأمم المتحدة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية توقع عقد نظام الأتمتة الكمركية مع الأمم المتحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).