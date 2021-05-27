وزير الثقافة يوقّع مع نظيره اللبناني مذكرة تفاهم لتعزيز السياحة وتسهيل سمات الدخول

2021/05/27 | 17:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع وقِّع وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، اليوم الخميس، في الرياض مذكرة تفاهم مع وزير السياحة والشؤون الاجتماعية اللبناني رمزي مشرفية لتعزيز أواصر التعاون بين البلدين لتشجيع السياحة وتسهيل سمات الدخول.وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الوزير اللبناني ألقى كلمة أوضح خلالها أهمية توقيع هذه المذكرة لتعزيز المصالح المشتركة بين البلدين، وتشجيع وكالات السياحة والسفر لتنظيم رحلات سياحية ودينية، وتسهيل سمات الدخول، وتفعيل المساهمة بالمؤتمرات العلمية، والمهرجانات".وأشار إلى "أهمية تبادل المعلومات والخبرات في مجال الاستثمار، والتدريب السياحي والفندقي، والاستفادة من الفرص الاستثمارية، وتشجيع السياحة الاستشفائية"، معربا عن شكره لنظيره العراقي على مبادرته التي تهدف الى لتعزيز أواصر التعاون بين البلدين".وأكد البيان، أن "توقيع هذه المذكرة جاء على هامش أعمال الاجتماع السابع والأربعين للجنة الشرق الأوسط لأنظمة السياحة العالمية التي أِقيمت في الرياض".

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