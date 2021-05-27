مجلس الأمن الدولي يوافق على إرسال فريق أممي لمراقبة الانتخابات العراقية

2021/05/27 | 17:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

المتحدث بإسم وزارة الخارجيّةد.أحمدالصحاف:

إعتمد مجلس الأمن طلب الحكومة العراقيّة،في القرار المرقم 2576 بالإجماع،لتجديد ولاية بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ، لغاية 27 أيار 2022، يتضمن القرار عناصر قوية، تعتمد لأول مرة، لإرسال فريق أُممي لمراقبة الانتخابات في العراق (electoral monitoring).

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