وزير المالية يوقع عقد نظام الأتمتة الكمركية مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية

2021/05/27 | 17:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

وزير المالية يرعى مراسيم توقيع عقد نظام الأتمتة الكمركية مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية .وقع السيد وزير المالية الدكتور علي عبد الامير علاوي يوم الخميس 27 أيار 2021 في بغداد وثيقة اتتمة وتحديث نظام الهيئة العامة للجمارك مع مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD. وقال علاوي خلال مراسم التوقيع : ان بلدنا بحاجة الى تحسين معايير الادارة العامة في جميع دوائر الدولة وان وزارة المالية ملتزمة بتقديم افضل الممارسات الدولية في جميع وحداتها ونحن ننفذ برنامجا مهما مع الأمم المتحدة للأرتقاء بأنظمة الأدارة المالية. واضاف علاوي : ان هذه الخطوة هي واحدة من بين العديد من الخطوات في مشوار الاصلاح والتطوير التي لابد من تنفيذها . وشدد علاوي على ان الوزارة عازمة على تطبيق نظام البيانات الكمركية الالكتروني (الاسيكودا (ASYCUDA في الهيئة العامة للجمارك والذي قدم مجانا بثمرة جهود اجتماعات ولقاءات مستمرة مع مؤتمر الامم المتحدةكما اثمرت الجهود بتبني فريق من خبراء الامم المتحدة عملية تنصيب النظام وتدريب كوادر هيئة الجمارك والمعتمد في أكثر من ٨٠ دولة للإسهام بتبسيط الاجراءات الكمركية. وسيساهم هذا الاجراء في تطوير دوائر الجمارك وتحسين اداءها، والذي يحقق بدوره إدارة فعالة فضلا عن تحقيق الاستدامة المالية وتنوع الاقتصاد وفق مبادئ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد. وتسعى الوزارة لتحويل دوائر الجمارك الى مصادر مهمة لدعم خزينة الدولة بعد ايرادات النفط. وسيعمل هذا النظام على توثيق المعلومات الجمركية وتبادلها بين الدول ومكافحة التهريب الجمركي بالإضافة الى توحيد الوثائق والبيانات بين مؤسسات الدولة. وتسعى وزارة المالية الى تحقيق اهداف الورقة البيضاء من خلال الشروع في برنامج إصلاح جذري لمعالجة العجز في الموازنة لتوفير المساحتين الزمنية والمالية لتطبيق الخطط الإصلاحية لوضع الاقتصاد والموازنة على مسار مستدام يمكن للعراق بعده أن يقرر ويختار الاتجاه الاقتصادي بشكل نهائي.



وبهذا تحتاج الإصلاحات الفورية والإصلاحات على المدى المتوسط بين 3 إلى 5 أعوام لتطبيقها.. وتحظى الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي بالدعم من المجتمع الدولي لما فيه عملية اصلاحية ونهوض بالواقع الاقتصادي . ............................المكتب الاعلامي لوزارة المالية ٢٠٢١/٥/٢٧

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