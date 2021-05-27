سردية الوهم والدم - أم الزين بنشيخة المسكيني

2021/05/27 | 17:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أم_الزين_بنشيخة_المسكيني في "كعبة جهيمان" لعبد الحليم المسعودي"حقائقنا أوهام نسينا أنّها كذلك" (نيتشه)"كعبة جهيمان" مسرحية تاريخية تراهن على تغيير سياسات الذاكرة في ثقافة صار فيها التاريخ إلى ركح كبير لصناعة الوهم ..وهو ركح ينضّده المسعودي على امتداد خمسة عشرة لوحة ينصّبها في قلب الصحراء العربية، مانحا هذا القحط المظلم حقّ الخروج إلى الضوء.



لكنّ أيّ ضوء نحتاجه كي نبصر بما يحدث في العتمة بين صحرا ......





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