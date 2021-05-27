م 6 / ف 11 الحياة في ظل تطبيق الشريعة السنية : فظائع تيمورلنك عام 803 (1 ) - أحمد صبحى منصور

2021/05/27 | 17:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور قراءة في تاريخ السلوك للمقريزى / المقريزى شاهدا على العصر تطبيق الشريعة السُّنّية فيما فعله تيمورلنك في حلب وغيرها عام 803 لمحة تاريخية عن تطبيق الشريعة السُّنّية في تقاتل أتباعها في داخل ( دار السلام ) (1 ) مقدمة1 ـ بدأ تطبيق الشريعة السنية بالفتوحات التي ارتكبها الخلفاء الفاسقون ضد الفرس والروم ، ونشأ فيما بعد تقسيم العالم الى معسكرين ( دار السلام ودار الحرب ) ، فالمعتدون ......





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