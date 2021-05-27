تعصب وقلب للحقائق: رد على معاذ الخطيب - ياسين الحاج صالح

2021/05/27 | 17:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ياسين_الحاج_صالح في حوار أُجري معه في "تلفزيون سوريا" يوم 25 نيسان الماضي، استطاع السيد معاذ الخطيب أن يقول إن بعض الناس سخطوا على "جيش الإسلام" لأنه يتضمن الإسلام في اسمه، ولو كان اسمه الجيش الماركسي لقبلوه وبرروا له.



لم يسمِّ الخطيب، الذي كان رئيساً للائتلاف السوري المعارض، أحداً بالاسم، لكن كاتب هذه السطور يشعر أنه معنى بهذه الكلمات أكثر من غيره، وذلك لأسباب معلومة يتقاطع فيها اتهامي للتشكيل المذكور بجريمة خطف ......





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