حقوق الإنسان تحدد طريقا لإنهاء مشاكل العراق

2021/05/27 | 17:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حددت مفوضية حقوق الانسان في العراق، اليوم الخميس، طريقا لإنهاء مشاكل العراق.وقال عضو المفوضية، فاضل الغراوي، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “العديد من المشاكل في العراق كان يمكن […]

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