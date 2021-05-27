2021/05/27 | 17:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، موافقة مجلس الأمن الدولي على إرسال فريق أممي لمراقبة الإنتخابات البرلمانية في العراق.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجيّة، أحمد الصحاف، في بيان تلقاه “المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الأمن يوافق على إرسال فريق أممي لمراقبة الانتخابات المركز الخبري الوطني.

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