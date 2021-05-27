مفاجأة.. بوكيتينو يريد الرحيل عن سان جيرمان

2021/05/27 | 17:56 - المصدر: قناة التغيير

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يفكر ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لباريس سان جيرمان بجدية في الاستقالة من منصبه بعد أشهر قليلة من توليه المسؤولية.

وكشفت قناة “TF1” الفرنسية أن بوكيتينو محبط من الطريقة التي تدار بها بعض الأمور داخل أروقة النادي الباريسي، ويريد الانتقال إلى توتنهام.

وأشارت إلى أن ماوريسيو أجرى محادثات مع دانييل ليفي رئيس النادي اللندني.

كما أكدت صحيفة ذا أتلتيك أن هناك مفاوضات تمت بالفعل خلال الأيام الماضية بين مسؤولي توتنهام وباريس لاستعادة خدمات المدرب الأرجنتيني.

إلا أن القناة الفرنسية TF1 أكدت أنه لا نية لإدارة بي إس جي للتفريط في ماوريسيو بوكيتينو.

وتولى بوكيتينو (49 عاما) مسؤولية الفريق الباريسي في يناير/ كانون الثاني الماضي بعد إقالة الألماني توماس توخيل، المدير الفني الحالي لتشيلسي.

وينتهي تعاقد المدرب الأرجنتيني بنهاية الموسم المقبل في صيف 2022.

وفاز بوكيتينو مع الفريق الباريسي بلقبي السوبر الفرنسي وكأس فرنسا، إلا أنه خسر لقب الدوري لصالح نادي ليل.

كما خرج العملاق الباريسي تحت قيادة بوكيتينو من الدور قبل النهائي لدوري الأبطال بالخسارة ذهابا وإيابا أمام مانشستر سيتي.

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