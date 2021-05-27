هبوط قاسٍ للعملات المشفّرة وتذبذب الأسهم وصعود الذهب.. إلى أين يتجه المستثمرون؟

2021/05/27 | 18:06 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود جمال - مباشر: مع استمرار هبوط العملات المشفرة خلال تعاملات الأسبوع الجاري، ووصول أسعارها لمستويات متدنية لم تشهدها منذ أكثر من عام تقريباً بدأت أسعار الذهب في تجاوز مستويات 1900 دولار للأونصة، وشهدت أسواق الأسهم حالة من التباين مع اختلاف …

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