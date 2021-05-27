العراق يوقع عقداً مع الأمم المتحدة لأتمتة الجمارك

2021/05/27 | 18:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

وزير المالية يرعى مراسيم توقيع عقد

نظام الأتمتة الكمركية مع مؤتمر الأمم

المتحدة للتجارة والتنمية .

وقع السيد وزير المالية الدكتور علي عبد

الامير علاوي يوم الخميس 27 أيار 2021 في

بغداد وثيقة اتت

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