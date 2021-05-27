معدن نفيس يرتفع بعد تحذيرات من شركة روسية

2021/05/27 | 18:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفع سعر أونصة البالاديوم، اليوم الخميس، مدعوما بمخاوف بشأن نقص المعروض من هذا المعدن المستخدم بشكل أساسي في أجهزة التحكم في الانبعاثات بصناعة السيارات.

وبحلول الساعة 16:40 بتوقيت موسكو، ارتفع البالاديوم بنسبة 2.12% إلى 2802.4 دولار للأونصة، وفقا لبيانات موقع “بلومبرغ”.

وجاء الصعود بعد قالت شركة “نورنيكل” الروسية إنها تتوقع عجزا في سوق البالاديوم العالمي بواقع 0.9 مليون أونصة.

وتعد روسيا أكبر منتج لمعدن البالاديوم في العالم، وتعتبر شركة “نورنيكل” الروسية أكبر منتج له في العالم وتمثل 39% من الإنتاج العالمي.

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