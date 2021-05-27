أمانة مجلس الوزراء تطلع على نسب الإنجاز بـ 7 مشاريع في ذي قار

2021/05/27 | 18:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار- واع- محمد الطالبيأجرى وفد الأمانة العامة لمجلس الوزراء، جولة ميدانية للاطلاع على المشاريع المتلكئة في ذي قار، زار خلالها 7 منها، فضلاً عن عدد من الأبنية المدرسية.وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد لوكالة الأنباء العراقية، اليوم الخميس، إنه "انطلاقاً من توجه الحكومة واهتمامها بالواقع الخدمي لمحافظة ذي قار، وبتوجيه مباشر من قبل الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، الذي يرأس اللجنة المعنية بمتابعة المشاريع المتلكئة داخل المحافظة، أجرى وفد من الأمانة العامة جولات ميدانية على المشاريع الحيوية في أقضية ونواحي المحافظة".وأضاف، أن "مهمة الوفد كانت الاطلاع على نسب الإنجاز المتحققة والوقوف على أهم المعوقات وأسبابها والاحتياجات التي تسهم في الإسراع بوتيرة العمل".وتابع أن "الوفد نقل إلى الشركات المنفذة، توجيهات الأمين العام لمجلس الوزراء، بمضاعفة الجهد والالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لإنهاء المشاريع، والأخذ بنظر الاعتبار الحاجة الماسة للمواطنين لهذه الخدمات".ولفت إلى أن "الوفد سيقدم تقريره النهائي إلى الأمين العام لمجلس الوزراء، من أجل المصادقة على هذه المشاريع وإحالتها إلى الجهات الرسمية ذات العلاقة لتنفيذها بالسرعة الممكنة بحسب الضوابط".وأكد أن "المشاريع التي تمت زيارتها، شملت المستشفى التركي سعة (400) سرير وتأهيل جسر ذي قار الكونكريتي ومجسر تقاطع الاسكان ومشروع ماء الإصلاح جبايش ومشروع مجاري الشطرة ومشروع ماء الناصرية ومشروع مجاري الرفاعي، إضافة إلى عدد من الأبنية المدرسية في أقضية المحافظة".

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