وفق قانون يُطبق لأول مرة في العراق.. سجن قاض

2021/05/27 | 18:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة العراقية، الخميس، حبس قاض متقاعد على خلفية زيادة "غير مشروعة" في أموال زوجته بقيمة زادت على 17 مليون دولار أميركي، اكتشفت وفق قانون يطبق لأول مرة في البلاد.

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