2021/05/27 | 18:21 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل ضابط في الشرطة الاتحادية خلال عملية دهم وتفتيش شمالي العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/27 | 18:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل ضابط في الشرطة الاتحادية خلال عملية دهم وتفتيش شمالي العراق) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل ضابط في الشرطة الاتحادية خلال عملية دهم وتفتيش شمالي العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).